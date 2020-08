"Es un fraude": Hinchas de Manchester United fueron a la carga contra Ole Gunnar Solskjaer

El entrenador de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, fue el blanco de las críticas de los hinchas de los "Diablos Rojos" tras la eliminación de la Europa League en semifinales ante Sevilla.

Los fanáticos del elenco inglés apuntaron sus dardos hacia el DT noruego, a quien le recriminaron que haya tardado tanto en realizar cambios cuando estaban en desventaja.

Mira las críticas a Solskjaer en redes sociales:

Impresentable lo de Solskjaer esta noche. Sabiendo que a partir del minuto 60 el equipo se vino abajo no hizo un cambio hasta el minuto 83, no le encontró la vuelta al partido y al 9 suplente lo puso a los 93.

Espero que haya sido hoy nada más porque si no no está capacitado. — Chino (@NicolasOrtin_OK) August 16, 2020

Not sure what it was, but something seemed wrong in this match vs Sevilla. Very slow paced, no urgency to score until final minutes, no fighting spirit, low concentration. Was it complacency? Fatigue? Soslkjaer late in subs too... #mufc #solskjaer #martial pic.twitter.com/qMQcPrCRpb — Stan (@StanUnitedFan) August 16, 2020

Soslkjaer is a fraud. — Alex Shwartser (@lemmacantor11) August 16, 2020

Solskjaer incapable of making subs or tactically changing things. — Bales Left Foot (@TheRealJayPC82) August 16, 2020

Solskjaer peca porque, justo en el 65 cuando el Sevilla empezó a tener más el balón, a ser más ofensivo y a presionar, el equipo perdió el combustible. Los cambios tenían que llegar ahí, pero no hubo revulsivo. Le dio largas a una situación que quizá tenía solución. — Paula Fresneda Gómez (@PauFresneda) August 16, 2020

Ole Gunnar Solskjaer's got it wrong in his subs tonight.he waited too long — ENGR ARFEST (@EngrArfest) August 16, 2020

or you just need to realise Solskjaer isn't a good enough manager for a club of Manchester United's stature and go on to get someone like Nagelsmann — ForeignGooner (@EvangeloAFC) August 16, 2020

Y remarco lo de los cambios, gran responsabilidad de Solskjær. Matic tendría que haber sido una fija los 20-30 min finales para no entregar mal la pelota. Rashford bajísimo y lo saca a los 86, Williams apercibido desde los 15´. — Gonza Mejido (@GonzaMejido) August 16, 2020

Ole Gunnar solskjaer and Marcus rashford is the reason why Manchester United lost today — Etaghene o matthew (@etaghene9) August 16, 2020

Guarden este tuit: mientras Solskjaer sea técnico del Manchester United. Nunca más vamos a ganar o una Premier o una Champions. Mientras a los demás los dirigen Klopp o Guardiola nosotros tenemos un improvisado en el banco. Un tipo que está aprendiendo. Mamita. — Hugo Sorrentino (@sorrentinohugo) August 16, 2020