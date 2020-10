La agenda de la primera fecha de la fase grupal de la Europa League

Este jueves comienza la Europa League, con Charles Aránguiz como único representante chileno en el torneo, junto a su equipo Bayer Leverkusen.

No obstante, el chileno no estará en el estreno de su escuadra ante Niza de Francia.

Revisa la agenda completa de la primera fecha de la Europa League:

Grupo A

Young Boys (SUI) vs. Roma (ITA), 13:55 horas.

CSKA Sofia (BUL)-vs.CFR Cluj (RUM), 13:55 horas.

Grupo B

Dundalk (IRL) vs. Molde (NOR), 13:55 horas.

Rapid de Viena (AUT) vs. Arsenal (ING), 13:55 horas.

Grupo C

Bayer Leverkusen (ALE) vs. Niza (FRA), 13:55 horas.

Hapoel Beer-Sheva (ISR) vs. Slavia de Praga (CHE), 13:55 horas.

Grupo D

Standard Lieja (BEL) vs. Rangers (ESC), 13:55 horas.

Lech Pozna (POL) vs. Benfica (POR), 13:55 horas.

Grupo E

PSV Eindhoven (HOL) vs. Granada (ESP), 13:55 horas.

PAOK (GRE) vs. Omonoia (CHI), 13:55 horas.

Grupo F

Napoli (ITA) vs. AZ Alkmaar (HOL), 13:55 horas.

Rijeka (CRO) vs. Real Sociedad (ESP), 13:55 horas.

Grupo G

Braga (POR)- AEK de Atenas (GRE), 16:00 horas.

Leicester (ING) vs. Zorya Luhansk (UCR), 16:00 horas.

Grupo H

Celtic (ESC) vs. AC Milan (ITA), 16:00 horas.

Sparta de Praga (CHE) vs. LOSC Lille (FRA), 16:00 horas.

Grupo I

Villarreal (ESP) vs. Sivasspor (TUR), 16:00 horas.

Maccabi Tel-Aviv (ISR) vs. Qarabag (AZE), 16:00 horas.

Grupo J

Tottenham (ING) vs. LASK (AUT), 16:00 horas.

Ludogorets (BUL) vs. Royal Antwerp (BEL), 16:00 horas.

Grupo K

Dinamo Zagreb (CRO) vs. Feyenoord (HOL), 16:00 horas.

Wolfsberg (AUT) vs. CSKA de Moscú (RUS), 16:00 horas.

Grupo L

Hoffenheim (ALE) vs. Estrella Roja (SER), 16:00 horas.

Slovan Liberec (CHE) vs. Gent (BEL), 16:00 horas.