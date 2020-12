Este jueves se lleva a cabo la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Europa League, en la que Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz buscará el liderato del Grupo C ante Slavia Praga.

Revisa la agenda de la última fecha de la fase de grupos de la Europa League:

Jueves 10 de diciembre

Grupo A

Young Boys (SUI) vs. CFR Cluj (RUM), 14:55 horas.

CSKA Sofia (BUL) vs. AS Roma (ITA), 14:55 horas.

Grupo B

Dundalk (IRL) vs. Arsenal (ING), 14:55 horas

Rapid de Viena (AUT) vs. Molde (NOR), 14:55 horas.

Grupo C

Bayer Leverkusen (ALE/Charles Aránguiz) vs. Slavia de Praga (CHE), 14:55 horas.

Hapoel Beer-Sheva (ISR) vs. Niza (FRA), 14:55 horas.

Grupo D

Standard de Lieja (BEL) vs. Benfica (POR), 14:55 horas.

Lech Poznań (POL) vs. Rangers (ESC), 14:55 horas.

Grupo E

PSV Eindhoven (HOL) vs. Omonoia (CHP), 14:55 horas.

PAOK (GRE) vs. Granada (ESP), 14:55 horas.

Grupo F

Napoli (ITA) vs. Real Sociedad (ESP), 14:55 horas.

Rijeka (CRO) vs. AZ Alkmaar (HOL), 14:55 horas.

Grupo G

SC Braga (POR) vs. Zorya Luhansk (UCR), 17:00 horas.

Leicester City (ING) vs. AEK de Atenas (GRE), 17:00 horas.

Grupo H

Celtic (ESC) vs. LOSC Lille (FRA), 17:00 horas.

Sparta de Praga (CHE) vs. AC Milan (ITA), 17:00 horas.

Grupo I

Villarreal (ESP) vs. Qarabağ (AZE), Suspendido.

Maccabi Tel-Aviv (ISR) vs. Sivasspor (TUR), 17:00 horas.

Grupo J

Tottenham (ING) vs. Royal Antwerp (BEL), 17:00 horas.

Ludogorets (BUL) vs. LASK (AUT), 17:00 horas.

Grupo K:

Dinamo Zagreb (CRO) vs. CSKA de Moscú (RUS), 17:00 horas.

Wolfsberg (AUT) vs. Feyenoord (HOL), 17:00 horas.

Grupo L:

Hoffenheim (ALE) vs. Gent (BEL), 17:00 horas.

Slovan Liberec (CHE) vs. Estrella Roja (SRB), 17:00 horas.