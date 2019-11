La programación de la Europa League para esta semana

La Europa League retoma la acción esta semana con una nueva jornada en la fase de grupos, donde cada equipo buscará encaminar su clasificación a los dieciseisavos de final del certamen.

Revisa el orden de los partidos junto a AlAireLibre.cl.

Miércoles 6 de noviembre

Grupo F:

- Victoria Guimaraes vs. Arsenal, 12:50 horas.

Jueves 7 de noviembre

Grupo A:

- APOEL vs. Qarabag. 14:55 horas.

- Dudelange vs. Sevilla. 14:55 horas.

Grupo B:

- Copenhague vs. Dinamo Kiev. 14:55 horas.

- Lugano vs. Malmo. 14:55 horas.

Grupo C:

- Basilea vs. Getafe. 14:55 horas.

- Krasnodar vs. Trabzonspor. 14:55 horas.

Grupo D:

- LASK Linz vs. PSV. 14:55 horas.

- Rosenborg vs. Sporting de Lisboa. 14:55 horas.

Grupo E:

- CFR Cluj vs. Stade Rennes. 14:55 horas.

- Lazio vs. Celtic. 14:55 horas.

Grupo F:

- Standard de Lieja vs. Eintracht Frankfurt. 14:55 horas.

Grupo G:

- Feyenoord vs. Young Boys. 17:00 horas.

- Rangers vs. Porto. 17:00 horas.

Grupo H:

- Espanyol vs. Ludogorets. 17:00 horas.

- Ferencvaros vs. CSKA Moscú. 17:00 horas.

Grupo I:

- Oleksandriya vs. Saint Etienne. 17:00 horas.

- Wolfsburgo vs. Gent. 17:00 horas.

Grupo J:

- Borussia Monchengladbach vs. AS Roma. 17:00 horas.

- Wolfsberger vs. Basaksehir. 17:00 horas.

Grupo K:

- SC Braga vs. Besiktas (Enzo Roko). 17:00 horas.

- Wolves vs. Slovan Bratislava. 17:00 horas.

Grupo L:

- Astana vs. AZ Alkmaar. 12:50 horas.

- Manchester United vs. Partizan. 17:00 horas.