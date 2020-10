La recargada agenda de la Europa League para este jueves

Este jueves continúa la acción de la Europa League, con el desarrollo de la segunda fecha de la fase grupal.

Entre los duelos destaca la visita de Bayer Leverkusen, sin el lesionado Charles Aránguiz, a Slavia Praga en República Checa. Y en Italia, AC Milan, con el sueco Zlatan Ibrahimovic, recibirá a otro equipo checo, Sparta Praga.

Revisa los horarios de los partidos y dónde ver los duelos más relevantes a continuación:

AC Milan vs. Sparta Praga. 14:55 horas - ESPN

AEK vs. Leicester City. 14:55 horas - ESPN Play

Antwerp vs. Tottenham. 14:55 horas - ESPN Play

CSKA Moscú vs. Dinamo Zagreb. 14:55 horas - Fox Sports 2

Feyenoord vs. Wolfberger AC. 14:55 horas - ESPN 3

Gent vs. Hoffenheim. 14:55 horas - ESPN Play

Lille vs. Celtic. 14:55 horas - Fox Sports 3

Qarabag vs. Villarreal. 14:55 horas - Fox Sports 1

Zorya vs. Braga. 14:55 horas - ESPN Play

Estrella Roja vs. Liberec. 14:55 horas

LASK vs. Ludogorets. 14:55 horas

Sivasspor vs. Tel Aviv. 14:55 horas

Slavia Praga vs. Bayer Leverkusen. 17:00 horas - ESPN

Real Sociedad vs. Napoli. 17:00 horas - ESPN Play

AS Roma vs. CSKA Sofia. 17:00 horas - ESPN Play

Arsenal vs. Dundalk. 17:00 horas - Fox Sports 1

AZ Alkmaar vs. Rijeka. 17:00 horas - ESPN Play

Benfica vs. St. Lieja. 17:00 horas - ESPN Play

Granada vs. PAOK. 17:00 horas - ESPN Play

Omonia vs. PSV. 17:00 horas - Fox Sports 2

Rangers vs. Lech. 17:00 horas - Fox Sports 3

CFR Cluj vs. Young Boys. 17:00 horas

Molde vs. Rapid Viena. 17:00 horas

Niza vs. Beer Sheva. 17:00 horas