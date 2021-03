Los clasificados a los cuartos de final de la Europa League

Este jueves se resolvieron las llaves de octavos de final de la Europa League con lo que se conocieron los nombres de los ocho equipos que disputarán los cuartos de final del segundo torneo continental de la UEFA.

Con la eliminación de AC Milan y Tottenham, Manchester United y Ajax se perfilan como los principales favoritos a ganar la competición.

Revisa los ocho clasificados a continuación:

⏰ RESULTS ⏰



✅ Granada, Dinamo Zagreb, Arsenal, Roma, Slavia Praha, Manchester United, Villarreal and Ajax all progress to quarter-finals



Who did it best tonight? 🤔#UEL