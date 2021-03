Los cruces de los cuartos de final en la Europa League

Este viernes se llevó a cabo el sorteo de los cuartos de final de la Europa LEague en la sede de la UEFA, ubicada en Nyon, Suiza, en el cual el cuadro británico Manchester United tuvo un accesible emparejamiento, ante Granada.

Además, Arsenal FC jugará frente a Slavia Praga con la opción de encontrarse con los "diablos rojos" solo en la final, mientras que Ajax de Holanda se enfrentará a AS Roma y el cuadro croata Dinamo Zagreb, ante Villarreal.

La final se disputará en Gdansk, Polonia, el 26 de mayo.

Cuartos de final (8 y 15 abril):

- Granada (ESP) vs. Manchester United (ING)

- Arsenal FC (ING) vs. Slavia Praga (RCH)

- Ajax (HOL) vs. AS Roma (ITA)

- Dinamo Zagreb (CRO) vs. Villarreal (ESP)

Semifinales (29 abril y 6 mayo)

- Semifinal 1: Granada o Manchester United vs. Ajax o AS Roma.

- Semifinal 2: Dinamo Zagreb o Villarreal vs. Arsenal o Slavia Praga

Final (26 mayo, Gdansk Arena):

- Ganador semifinal 2 - Ganador semifinal 1