%uD83D%uDCCB Here's our team to face Villarreal!



%uD83C%uDDEC%uD83C%uDDE6 @Auba starts up front

%uD83C%uDDEA%uD83C%uDDF8 @HectorBellerin gets the nod

%uD83C%uDFF4%uDB40%uDC67%uDB40%uDC62%uDB40%uDC73%uDB40%uDC63%uDB40%uDC74%uDB40%uDC7F @KieranTierney1 makes the bench



#%uFE0F%u20E3 #UEL