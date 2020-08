Los resultados de los octavos de final en la Europa League

Esta semana regresa la acción de la Europa League con los partidos de octavos de final.

Sigue los resultados en vivo y online AlAireLibre.cl:

Miércoles 5 de agosto

- FC Copenhague 1-0 Estambul Basaksehir, Segundo tiempo (0-1 en la ida)

1-0: 4'; Jonas Wind (FCC)

- Shakhtar Donetsk 0-0 Wolfsburgo, Segundo tiempo (2-1 en la ida)

- Inter de Milán (Alexis Sánchez) vs. Getafe, 15:00 horas. Sigue el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl. (Partido único)

- Manchester United vs. LASK Linz, 15:00 horas. (5-0 en la ida)

Jueves 6 de agosto

- Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz) vs. Rangers, 12:55 horas (3-1 en la ida)

- Sevilla vs. AS Roma, 12:55 horas. (Partido único)

- Basilea vs. Eintracht Frankfurt, 15:00 horas. (3-0 en la ida)

- Wolverhampton Wanderers vs. Olympiakos, 15:00 horas. (1-1 en la ida)