Manchester United busca asegurar el liderato de su grupo en la quinta fecha de la Europa League

Este jueves, a partir de las 12:50 horas (15:50 GMT), se vivirá una nueva jornada en la Europa League, con la disputa de la quinta fecha de la fase grupal.

Manchester United, ya clasificados a la siguiente fase, buscarán asegurar el liderato de su zona en su visita a Astana en Kazajistán, mientras que otros grandes del viejo continente, como Arsenal y Roma, buscarán puntos claves en sus respectivos grupos para seguir en el campeonato.

Por esu parte, el Besiktas de Enzo Roco, ya eliminado, enfrenta a Slovan Bratislava de Eslovaquia.

Revisa los horarios a continuación:

Astana vs. Manchester United. 12:50 horas

Krasnodar vs. Basilea. 12:50 horas

Trabzonspor vs. Getafe. 12:50 horas

Besiktas (Enzo Roco) vs. Slovan Bratislava. 14:55 horas

Feyenoord vs. Rangers. 14:55 horas

Wolfsberger vs. Borussia Monchegladbach. 14:55 horas

Young Boys vs. Porto. 14:55 horas

Basaksehir vs. Roma. 14:55 horas

CSKA Moscú vs. Ludogorets. 14:55 horas

Ferencvaros vs. Espanyol. 14:55 horas

Oleksandriya vs. Wolfsburgo. 14:55 horas

Saint-Ettiene vs. Gent. 14:55 horas

SC Braga vs. Wolverhampton. 14:55 horas

AZ Alkmaar vs. Partizan. 14:55 horas

Arsenal vs. Eintracht Frankfurt. 17:00 horas

Sporting Lisboa vs. PSV. 17:00 horas

Sevilla vs. Qarabag. 17:00 horas

Celtic vs. Stade Rennais. 17:00 horas

Dudelange vs. Apoel. 17:00 horas

Lazio vs. Cluj. 17:00 horas

Lugano vs. Copenhague. 17:00 horas

Malmo vs. Dinamo de Kiev. 17:00 horas

Rosenborg vs. LASK Linz. 17:00 horas

Vitora Guimaraes vs. Saint Lieja. 17:00 horas