Real Betis de Pellegrini y Bravo busca un nuevo festejo en su visita a Ferencvaros por Europa League

Real Betis de los chilenos Manuel Pellegrini y Claudio Bravo buscará un nuevo festejo en Europa League, cuando este jueves visite a Ferencvaros en Budapest, Hungría, a partir de las 16:00 horas (19:00 GMT).

El equipo del DT nacional logró una buena remontada 4-3 en la fecha pasada ante Celtic y está en la primera posición del Grupo G con tres puntos, por lo que buscará celebrar ante un equipo que está sin puntos tras caer ante Bayer Leverkusen.

Para este duelo se espera que Claudio Bravo sea suplente, debido a la alta carga de partidos, según consignaron los medios españoles.

De esta forma la probable oncena de Real Betis será con Rui Silva; Martín Montoya, Edgar, Marc Bartra, Álex Moreno; Guido Rodríguez, Andrés Guardado; Joaquín (Rodri), Nabil Fekir, Aitor Ruibal, Borja Iglesias (Willian José).

En el otro duelo del grupo, Leverkusen de Charles Aránguiz visitará a Celtic y también intentará sumar su segunda victoria al hilo en la competencia.

Además, Guillermo Maripán verá acción con Mónaco en la visita a Real Sociedad. El equipo de "Memo" está como líder de su zona con tres puntos.

Los duelos de chilenos para este jueves 30 de septiembre en Europa League

Real Sociedad vs. Mónaco (Guillermo Maripán), 13:45 horas.

Ferencvaros vs. Real Betis (Claudio Bravo), 16:00 horas

Celtic vs Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz) 16:00 horas.