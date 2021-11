¡Terrible! Hincha perdió un dedo festejando un gol

Una terrible imagen se vio en Bélgica, ya que un hincha de West Ham United perdió un dedo celebrando un gol ante el local Genk en un duelo válido por la UEFA Europa League.

El fanático reaccionó con todo tras el segundo gol de su equipo, que le daba la victoria parcial (fue 2-2 final), y en la euforia se le desprendió el dedo, ante la sorpresa de los demás fanáticos.

Los demás presentes llamaron a los médicos del estadio para que llegaran a asistirlo, pero nadie llegó, causando molestia. En un video se ve el dedo con sangre en el piso y unos policías alrededor.

Mira el video:

Fucking hell, just see some poor hammer lose his finger as he was celebrating our 2nd goal. Took the medical staff about 10 minutes to get some fucking ice, absolutely pathetic. I hope the mans finger is saved. @ExWHUemployee @westhamtransfer pic.twitter.com/NHy0qJa1c9