UEFA eligió a Lautaro Martínez como el mejor de las semifinales de Europa League

El delantero argentino de Inter de Milán, Lautaro Martínez, fue elegido por los seguidores de la UEFA en redes sociales como el mejor jugador de las semifinales de la Europa League.

El goleador, autor de dos goles y una asistencia ante Shakhtar Donestk, superó en la votación al arquero de Sevilla, Yassine Bounou, quien se anotó con siete tapadas en el triunfo andaluz ante Manchester United.

De la votación participaron Romelu Lukaku y Bruno Fernandes.

Lautaro Martínez picks up the award after his dominant display! 🔥🔥🔥



🌟 Lautaro Martínez

🔸 Yassine Bounou

🔸 Bruno Fernandes

🔸 Romelu Lukaku@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL