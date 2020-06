Alcalde de Concón llamó a prohibir los entrenamientos de Everton en la localidad

El alcalde de Concón, Oscar Sumonte, usó su cuenta de Twitter para pedir a la ANFP y a las autoridades de salud que se prohiban los entrenamientos de Everton en la localidad mientras se mantenga la evolución de los casos de coronavirus.

A través de su cuenta de Twitter, Sumonte escribió "Hago un llamado a todas las autoridades de Salud, ANFP, Club Everton, Intendente Regional, para que a pesar de tener protocolos autorizados,mientras sigan aumentando las cifras de contagiados y las muertes en nuestro país y Región, prohiban los entrenamientos de fútbol en Concón".

"No tengo nada en contra del fútbol, pero hoy día no es consecuente para lo que estamos pidiendo, que es, que se queden en casa. No a los entrenamientos de fútbol en nuestra comuna", agregó en su solicitud el jefe comunal.

Desde el municipio de Concón apuntaron que los positivos por COVID-19 han ido en aumento, registrando a la fecha 118 casos.

Parte del plantel del cuadro viñamarino se encuentra hace unos días entrenando en las canchas del Complejo Maggi, ubicadas en la ciudad de la Quinta Región.

— Oscar Sumonte (@sumonteoficial) June 19, 2020