Alvaro Ramos dijo que Unión Española le quitó la pelota merecida por su "hat-trick"

El delantero de Everton Slvaro Ramos comentó en zona mixta el desaire que le hizo Unión Española al quitarle el balón que merecía por su "hat-trick" marcado en la victoria por 4-0 de los "ruleteros" ante los de Plaza Chacabuco.

El atacante dijo tras el partido que "un utilero de Unión me dijo que eso tenían que verlo los de mi equipo y bueno, para qué vamos a andar peleando; el balón que tengo me lo dieron en Everton y autografiado; hay que llevárselo con un gran recuerdo, porque esto no se tine que olvidar".

Además, el "Chanchito" aseguró estar "feliz" tras su gran actuación en el compromiso, aunque "también por el resultado, sabemos que tenemos un partido pendiente, que debemos ganar sí o sí, para estar en la parte alta de la tabla.

Sobre el duelo ante Universidad de Chile de la próxima semana, Ramos sijo que "ojalá repetir los tres goles, pero también dar lo mejor para el equipo. Va a ser un partido muy difícil, sabemos que la U es un equipo grande, que aunque venga mal va a jugar el cien por ciento".

Finalmente, el ariete valoró la confianza del entrenador Gustavo Díaz, asegurando que "gracias a él y a mis compañeros pude marcar los goles y estar muy contento. Lo tuve en León, estaba disputando con un jugador extraordinario y que marcaba siempre, así que costaba, pero el 'profe' me daba la confianza", cerró.