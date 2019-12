Campestrini tras ser desvinculado por Whatsapp: Los dirigentes me rompieron el corazón

El portero Cristian Campetrini compartió un mensaje en redes sociales criticando a la dirigencia de Everton tras haber sido desvinculado del club viñamarino por Whatsapp mientras se encontraba en Argentina.

El meta subió una publicación a su cuenta de Instagram en la que señaló que "quiero agradecerle a todos los aficionados de Everton y a todas las personas que me han demostrado su apoyo y cariño este año".

"Quiero comunicarles con todo el dolor del mundo que la institución me acaba de comunicar por Whatsapp que he sido desvinculado. Siento un profundo dolor, no solo por la forma en que me lo comunicaron, sino por cómo me jugaron por detrás", señaló.

El meta agregó que "les juro que los dirigentes me rompieron el corazón, pero lo enmiendo con el cariño de cada pelota que traté de dejar la vida, lo enmiendo con cada triunfo, con la felicidad de ver a mis hijos que conocieron una nueva ciudad y viendo a papá atajar en otro club y feliz".

"Tenía una gran ilusión de continuar y cada una de las personas que me escribieron preguntándome pueden dar fe de lo que fui manifestando", apuntó.

La desvinculación de Campestrini se dio el mismo día en la que los "ruleteros" confirmaron que se llegó a un acuerdo con el ex arquero de Universidad de Chile, Johnny Herrera.

Mira la publicación de Cristian Campestrini en Instagram: