DT de Everton tras vencer a Colo Colo: Esto no significa nada, lo importante es el Campeonato

El entrenador de Everton, Gustavo Díaz, analizó positivamente la victoria de su escuadra frente a Colo Colo por 3-2, tras ir cayendo por 2-0 en el primer tiempo, aunque destacó que todos estos encuentros son una preparación para el Campeonato Nacional.

Sobre la victoria sobre los "albos", el estratega de los viñamarinos dijo que "la explicación está en los jugadores, que son de mucha calidad y jerarquía. Creo que por ahí va el camino. Este es un año muy largo y esto no quiere decir nada. Lo importante comienza el 15 de febrero con el Campeonato y nos estamos preparando para eso".

De igual manera, el estratega de los "Oro y Cielo" quiso enfatizar en la "humildad de los futbolistas. Nosotros le proponemos algo a los muchachos y ellos lo aceptan. Por momentos el equipo lo hace bien y a veces cometemos errores. Pero llevamos apenas 25 días de entrenamiento y tenemos muchos aspectos por mejorar".

Finalmente, el director técnico uruguayo se refirió al incidente que prtotagonizó con el adiestrador de Colo Colo, Mario Salas, asegurando que "el que me equivoqué soy yo".

"Me acerqué para manifestarle mi empatía y le erré en el momento. Esto es una preparación, no me cabe duda que Mario va a encausar el equipo, va a repetir lo hecho acá en Chile y Perú, él es un excelente entrenador. Son momentos calientes del partido", cerró.

Por otra parte, una de las figuras del encuentro Juan Cuevas sostuvo que "lo más importante es el funcionamiento del equipo y hoy nos vamos satisfechos, no es fácil remontarle un 2-0 a Colo Colo. Tuvimos la sabiduría, la madurez y la entrega para dar vuelta un partido así. Hay un muy buen recambio y eso le da solidez al equipo".