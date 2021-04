Everton aclaró una extraña confusión por el cumpleaños de Cecilio Waterman

El club viñamarino Everton tuvo que salir a aclarar en redes sociales una particular confusión generada por un saludo al cumpleañero delantero panameño Cecilio Waterman, quien alcanzó las tres décadas.

"¡Un día como hoy nació la #Watermanía! Enviamos grandes abrazos evertonianos y los mejores deseos a nuestro jugador Cecilio Waterman, por la celebración de un año más", fue el primer mensaje publicado por la tienda "ruletera", en el cual agregaron las palabras "¡Feliz cumpleaños, hombre agua! Esperamos que sea un lindo día y un gran año".

Esos dichos fueron subidos a la red social Twitter con una gráfica del ariete en que además aparecía el número 32, dando cuenta del número que utiliza el jugador en su camiseta.

Pese a esto, algunos seguidores de la escuadra "oro y cielo" se confundieron y pensaron que en realidad Waterman cumplía 32 años.

Por ello, desde Everton tuvieron que aclarar que el número publicado "es el número de la camiseta ¿Acaso no han visto nuestras gráficas cumpleañeras?".

Revisa los posteros evertonianos:

Amigos, no cumple 32 🙄 Es el número de camiseta 😪 ¿Acaso no han visto nuestras gráficas cumpleañeras? 🥸 Menéndez no cumplió dos años en abril ahahah ni Saavedra 23. Adiós 👋