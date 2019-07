Everton anunció el fichaje del portero Lawrence Vigouroux

Everton de Viña del Mar anunció este miércoles al portero chileno-británico Lawrence Vigouroux como tercer refuerzo para el segundo semestre.

Hey, @LawrenceV93! Welcome to your new home! 🇨🇱😎🔥



Vigouroux es de origen jamaiquino y tiene nacionalidad inglesa, pero su papá es chileno y por esa razón ha tenido la chance de defender los colores de nuestro país, siendo convocado a la Roja.

El portero, formado en Tottenham, jugará por primera vez fuera de las islas británicas. En su carrera ha vestido los colores de Hyde United, Liverpool, Swindon Town, club que liberó su pase, y Waterford de Irlanda, club donde jugó en calidad de préstamo durante el 2018.

"Siento que he cumplido muchas de las metas que me propuse en mi vida profesional, pero me falta una: jugar por un equipo del país de mi padre", declaró el jugador en el video de presentación que publicó el club en redes sociales.

"Hoy me encuentro en la tierra de mi querido padre para cumplir ese deseo, y aprender sobre la historia y pasión de este club, Everton", agregó el guardameta.

De momento, el club viñamarino no ha anunciado oficialmente la duración del contrato con el arquero, quien llegó en libertad tras rescindir contrato con Swindon Town, aunque medios locales apuntan que será sólo por seis meses.

Vigouroux se suma, de este modo, a Bryan Carvallo (ex Necaxa) y Walter González (ex León) como refuerzos de la temporada.