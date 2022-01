Francisco Meneghini: Me tiene motivado trabajar en Everton porque es un club muy grande

El joven entrenador Francisco Meneghini fue presentado este jueves en Everton para dirigir desde esta temporada 2022, y rápidamente se encargó de entregar sus expectativas en cuanto a los objetivos junto al elenco viñamarino.

En diálogo con Las Últimas Noticias, el estratega argentino expresó sus primeras sensaciones en su llegada al conjunto de la Quinta Región. "He conocido al club y me tiene muy motivado trabajar en Everton porque es un club muy muy grande por la cantidad de gente que compone todas las áreas".

"Ya tenemos tres refuerzos, un nacional y dos extranjeros. Todavía el mercado no terminó, pero estoy muy contento con el plantel, confío mucho en la mezcla de jóvenes y jugadores de experiencia. El punto en común que tiene el grupo es la capacidad. Lo que buscamos siempre es que los equipos que entrenamos sean protagonistas, dominantes, que lo que pasa del partido dependa mucho de lo que hacemos nosotros", agregó.

También "Paqui" se dio el tiempo de hablar sobre aquella fatídica última fecha ante la U mientras dirigía a Unión La Calera en la pasada temporada, que terminó con la remontada azul que los salvó del descenso. "Todas las derrotas son dolorosas, pero esa especialmente por cómo se dio, fue dura. El equipo en el semestre hizo un esfuerzo enorme, con un montón de adversidades, y llegamos al último partido con la esperanza de ganarlo y entrar a Copa Libertadores".

"Hicimos un partido muy completo y en cuestión de minutos se nos escapó de las manos. Me genera una gran frustración e impotencia, después de eso era muy doloroso todo en el camarín. Luego, más tranquilo, me despedí de los jugadores uno por uno", reveló.

Por último, Meneghini comentó sobre su manera de trabajo pese a tener aún una carrera joven como DT. "Tengo claro que mi trayectoria es atípica, empezar a trabajar a los 18 años como asistente no es lo que pasa habitualmente, pero estoy acostumbrado. Cuando quise ser entrenador es porque me sentí capacitado, no reparo en eso y a mis jugadores les transmito que me vean como soy", apuntó.