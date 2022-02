Franco Torgnascioli y su tumor testicular: Son cosas que uno no se imagina que te van a pasar

El portero de Everton Franco Torgnascioli comentó su difícil presente debido a un cáncer testicular, que lo tendrá con quimioterapia y lo sacará de las canchas, al menos, hasta finales de abril.

Torgnascioli expresó en La Tercera: "Son cosas que uno no se imagina que te van a pasar, más siendo joven. Me lo he tomado de la mejor manera. Me tocó que me pase a mí. No me quedé pensando en el por qué sino que empecé a buscar soluciones y ver qué tenía que hacer para salir de este momento".

Además, valoró la preocupación de su club: "Estoy muy agradecido. Al cariño que me han dado mi familia y mis cercanos, le sumo el que me ha dado Everton. También el de la gente chilena, sacándose la camiseta. Eso me deja muy contento, me da mucha fuerza. En estos momentos que son jodidos, que son bravos, te ayuda a enfrentar todo. Estoy muy agradecido".

"Empecé antes del último partido con la Católica, durante esa semana, en el final del torneo. Empecé a sentir como una molestia. No supe distinguir si la molestia era en el pubis o en el testículo. Cuando estaba entrenando sentía una molestia. El jueves, antes del partido con la Católica, que fue un sábado, viendo televisión sentado ya sentí una molestia más fuerte. Consulté con uno de los doctores del club. Él me comentó que podía ser una varicocele y me comentó que si me seguía aumentando el dolor debía ir a urgencia", siguió.

"Jugué con la UC, con un calzoncillo ajustado. Lo jugué sin dolor. Era una molestia, pero mínima. Yo me quedé con que era una varicocele, pero el doctor me dijo que si me sentía mal debía ir a urgencia.. Después, en Uruguay, los primeros días de vacaciones lo pasé bien. El viernes, salí a comer con mi señora, con mi hermano y su señora, y ahí si sentí un dolor muy fuerte en el testículo, una puntada que me hizo dolor hasta el estómago. Ahí fui al baño, me toqué el testículo y lo tenía bastante grande, inflamado", siguió.

"Yo amo al fútbol. Uno se enoja. Venía de hacer un torneo bueno, el equipo clasifica a una Libertadores después de 13 años. Estaba muy ilusionado de jugar esa Copa, de hacer un buen papel en torneos internacionales. Creía que este año sería mucho mejor que el pasado. Uno se enoja mucho por lo que te pasa y por lo deportivo. Yo me veía jugando partidos de la Libertadores con un club que me ha dado mucho, que quiero mucho. Más que querer dejar el fútbol, fue un enojo. Y por eso quiero recuperarme rápido, para volver lo antes posible", cerró.