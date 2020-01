Javier Torrente: A pesar de no hacer un buen partido, siempre intentamos quedarnos el triunfo

El director técnico de Everton, Javier Torrente, guardó mesura tras el triunfo conseguido sobre Universidad de Concepción en el arranque del Campeonato Nacional. El estratega del cuadro viñamarino aseguró que pese a "no hacer un buen partido" siempre intentaron "quedarse el triunfo".

"Hoy tuvimos varios bajos rendimientos. No hablaré de nombres propios pero si no mostramos un buen juego en todas nuestras líneas. Sí creo que a pesar de no hacer un buen partido siempre intentamos quedarnos con el triunfo", declaró el DT en conferencia de prensa.

En la misma línea, destacó que: "No tuvimos goles lindos ni oportunidades claras de gol. Pero al final del partido el triunfo es lo que cuenta".

Por último, Torrente valoró que: "Nos rindieron frutos los cambios que hicimos durante el partido. Sebastián (Pol) no dejó de pelear arriba y Jorge Díaz nos dio mucha más capacidad de ataque, lo que nos permitió ganar finalmente".