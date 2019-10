Javier Torrente: Colo Colo no va venir a meter el trasero cerca de su arco

El director técnico de Everton, Javier Torrente, analizó el duelo ante Colo Colo, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile, llave en la que tienen desventaja de 2-1 tras la ida, y aseguró que no espera un planteamiento defensivo de la escuadra de Mario Salas.

"No es un equipo que juegue mezquinamente. Tanto su entrenador como su equipo intentan jugar, protagonizar y ganar todos los partidos. No creo que venga a meterse atrás y cuidar el resultado. Quizás si nosotros hacemos un buen partido y logramos apretar, en algún momento lo haga, pero originalmente no es un equipo que venga a meter su trasero cerca de su arco y defender ahí", sostuvo el estratega en conversación con El Mercurio de Valparaíso.

Profundizando en este encuentro, y comparándolo con su delicado momento en el Campeonato Nacional, en el que buscan alejarse de zona de descenso, Torrente dijo que "nosotros priorizamos ambos torneos, vamos a jugar con lo mejor que tengamos todos los partidos de acá a fin de año. Iremos recuperando a los que volvieron de las lesiones para que tengan el ritmo que necesita el equipo".

Finalmente, recalcó que ante el "cacique", "trataremos de hacer el mejor esfuerzo para que la clasificación quede en casa. Estamos trabajando para que aumente la proporción de llegadas, y eso también nos aumente la proporción de goles", cerró.

El duelo entre "ruleteros" y "albos" se jugará este sábado, a partir de las 15:15 horas (18:15 GMT), y podrás seguirlo detalladamente junto a Al Aire Libre en Cooperativa y AlAireLibre.cl.