Johnny Herrera recordó final de Everton y Colo Colo: Tenían listas las camisetas del penta

El ex arquero de Universidad de Chile y Everton Johnny Herrera recordó la final que le ganó a Colo Colo con el elenco de Viña del Mar y dijo que nadie daba un peso por ellos, y que el elenco albo tenía listas las camisetas del pentacampeón.

En el Apertura 2008, albos y ruleteros se enfrentaron en Macul con triunfo de 2-0 para luego jugar la vuelta, donde los viñamarinos se impusieron por 3-0 para alcanzar su cuarto título en Primera División, algo que fue recordado por el programa "Memorabiblia", de TNT Sports, instancia donde Herrera tuvo palabras para aquel logro.

"En el partido de vuelta nadie daba un peso por nosotros. Colo Colo tenía listas las camisetas con el pentacampeonato", comentó el hoy comentarista de TV, quien también recordó una curiosa anécdota.

"Previo al partido, el utilero llega y me dice 'toma, te lavé los guantes' y le dije 'pero cómo si los guantes no se lavan'. Me había quemado los guantes, así que tuve que jugar con un par prestados esa final. Fue increíble, no se me soltó ninguna pelota", contó.

Otro que recordó aquel duelo fue Juan Luis González: "Con el 2-0 mucha gente pensó que Colo-Colo era el campeón. Luego de la caída nosotros estábamos claros de que nos quedaban aún 90 minutos en Viña y que lo podíamos dar vuelta. Les dije a mis compañeros que íbamos a ser campeones, con nuestra gente, para darle alegría a Everton después de 32 años", narró.