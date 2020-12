Roberto Sensini en su presentación con Everton: Tengo expectativas de hacer un gran trabajo

El entrenador argentino Roberto Sensini fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de Everton, instancia en la que explicó las razones de su llegada y los objetivos que tiene en el conjunto de Viña del Mar.

En conferencia de prensa, el experimentado estratega apuntó que: "Un amigo me acercó esta posibilidad y me pusieron en contacto con la dirigencia. Me incentivó el proyecto de Everton, es un club que te da la oportunidad de mostrar tu trabajo".

"Es cierto que hace años no dirigía, había estado en Atlético Rafaela y en Newell's como director deportivo, después tuve un receso de dos años sin entrenar. Se me presentó esta oportunidad y me entusiasma bastante, uno nunca se olvida de lo que es el fútbol y tengo expectativas de hacer un gran trabajo", agregó.

Respecto a su idea de trabajo, Sensini detalló que: "Queremos ser un equipo que sea protagonista, que juegue de igual a igual en todas las canchas. Esa es la idea, después hay que llevarla a cabo. Conozco mucho de los jugadores y técnicos que están en Chile, es un fútbol técnico y queremos imponer nuestra identidad".

"Vamos a tratar de darle una identificación al equipo, aunque será difícil hacerlo rápido jugando cada tres o cuatro días", advirtió.

Por último, el DT de los "ruleteros" comentó el duelo que tendrán el próximo lunes ante Universidad de Concepción, señalando que: "Será una dificultad preparar a fondo el partido. Tenemos un plantel amplio y creo que la recuperación también será importante para jugar cada partido. Ha sido un año extraño para todos, pero tendremos que saber trabajar".

- La conferencia completa de Sensini: