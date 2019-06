Se quedó en la Premier League: André Gomes dejó Barcelona y firmó por Everton

FC Barcelona traspasó al mediocampista portugués André Gomes al Everton inglés, equipo donde jugó cedido esta temporada, por 25 millones de euros más variables, según informó este martes el conjunto catalán.

El internacional luso fue una apuesta del club "culé" en la temporada 2016-17 para rejuvenecer la plantilla (tenía 22 años cuando llegó al Camp Nou), pero en las dos temporadas que se vistió de azulgrana, no pudo afianzarse en el equipo titular.

En su tercer año como barcelonista, Gomes fue cedido al Everton de la Premier League, competición en la que jugó 27 partidos en la liga, con un gol en su haber.

Debido al desinterés del Barcelona por recuperarlo y a que aún tenía dos años más de contrato, la entidad catalana aceptó la oferta de compra del Everton por 25 millones de euros.

Un negocio que no terminó bien para el equipo donde milita Arturo Vidal, ya que al Valencia, en 2016, le pagaron la suma de 55 millones de la misma divisa, veinte de los cuales estaban sujetos a variables.

Esta es la primera operación de salida de jugadores que hace el Barcelona antes de que el 30 de junio acabe la temporada, al margen de futbolistas que concluyeron su contrato, como el belga Thomas Vermaelen y el ghanés Kevin-Prince Boateng, así como el colombiano Jeison Murillo, que regresará al Valencia tras un año de cesión.

En cuanto a las llegadas, el club catalán solo ha fichado al holandés Frenkie de Jong, procedente del Ajax. El centrocampista, de 22 años, ha firmado un contrato por cinco temporadas.

✍️ | We are delighted to confirm the permanent signing of @aftgomes on a five-year deal from @FCBarcelona.



Welcome back, André! 💙https://t.co/haJbk2vDVE