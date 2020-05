Torrente y contagio de jugador de Everton: "Debemos tener más cuidado"

El director técnico de Everton, Javier Torrente, se refirió al caso de coronavirus registrado en el plantel de su escuadra y señaló que el jugador se encuentra en buenas condiciones y aseguró que no puede estar pendiente de los jugadores en su período de descanso.

Torrente señaló en una conferencia de prensa virtual que "no podemos achacar o no achacar responsabilidades, estábamos en un período de vacaciones, respecto a las decisiones de cada uno, no podemos recomendarle dónde ir o no, no podemos entrar en esos detalles".

De igual forma detalló que el futbolista "mantiene el aislamiento, ha tenido solo un día de fiebre, y esperemos que de aquí a 14 días su sistema inmunológico elimine el virus".

"Existe una preocupación por el jugador, pero no algo exagerado. O sea, nos preocupa que alguien más se pueda contagiar, pero no ha habido reuniones masivas. Cada uno igualmente está expuesto, debemos tener más cuidado y esa sensación nos quedó. El nivel de contagio es alto y hay que tratar de protegerse.", añadió.

Acerca de los regresos a los entrenamientos dijo que "estamos esperando que se dé lo antes posible, tomando todas las precauciones, en el campo de juego, pudiendo entrenar con balón, pero sin utilizar vestuarios o lugares comunes".

En relación a la vuelta del fútbol y la situación del país dijo que "no podemos saberlo. En España se ha vuelto a trabajar pese a que ha habido muchos contagios. Acá se dejó demasiado libre muchas cosas, hay que tratar de mantener el aislamiento, salir cuando sea absolutamente necesario, con todas las precauciones, para que el virus no corra y se propague. Lamentablemente en Santiago se propagó mucho y en Chile subió el número. La gente no está tomando conciencia de la peligrosidad del virus".

Sobre los cambios reglamentarios en el fútbol, sostuvo que "yo estoy de acuerdo con que de acuerdo cuando volvamos a los entrenamientos, el estado físico de los planteles no va a ser el óptimo. Ellos tomaron una decisión que no ha sido aprobada por la federación chilena, de 23 jugadores convocados y cinco cambios. También estoy de acuerdo que se jueguen todos los campeonatos posibles, aunque sea miércoles y fin de semana, porque eso le da participación a todos los jugadores que tenemos, en nuestro caso en Copa Chile y el Campeonato Nacional".

"De igual forma si tenemos que jugar hasta diciembre, enero y febrero lo vamos a hacer, dependiendo de la reglamentación del campeonato, recordemos en Inglaterra lo hacen porque es el período de vacaciones de la gente y se fomenta el espectáculo", agregó.

Finalmente, acerca de la situación contractual del colombiano Jonathan Copete, señaló que "tiene contrato con nosotros hasta junio de este año, y ahí debe volver a su equipo en Brasil. Iba a haber una determinación de FIFA que decía que los contratos se iba a estirar por el período en que estuvo parado el fútbol, pero también hay firmada una finalización de contrato con Pachuca ese 19 de junio, y expiraría el préstamo con Everton. Lo que yo entiendo es que regresaría a su club de origen".