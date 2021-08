Ama tus curvas, la iniciativa de bienestar integral de la hija de Cristián Montecinos

La hija del ex seleccionado chileno Cristián Montecinos, Camila, se lanzó con una iniciativa de bienestar integral a través de Instagram, llamada Ama tus Curvas, que entrega consejos de alimentación y rutinas de ejercicios.

Según contó en Las Ultimas Noticias, durante la pandemia se refugió en el deporte y creó esta comunidad junto a su mejor amiga, en la cual brindan información asesoradas por profesionales.

"Yo misma estoy lejos de ser el prototipo de niña fitness, más flaca, y eso me sirve para inyectar seguridad en las mujeres que se pueden sentir no conformes con su cuerpo. Trato de levantarme de lunes a viernes a las seis y media de la mañana y hago mucho deporte, pero si estoy cansada o siento agotamiento mental, no lo hago", dijo en el medio la ingeniera comercial.

"Hacemos entrenamientos de tren superior, enfocado en brazos, tríceps y bíceps. También abdominales y entrenamientos hiit, con intervalos de alta intensidad, en los que uno trabaja todo el cuerpo en un deterinado tiempo, que pueden ser treinta segundos full y descanso de otros diez segundos. Todo se concentra en media hora", dijo la herman del jugador de Audax Joaquín Montecinos.

De acuerdo a lo que indicó Camila, su rutina preferida es "el cardio hit, porque es un entrenamiento corto, fuerte, no te quita nada de tiempo y no te hace parar".

