Angel Carreño: Vivo con mi madre porque no tengo dónde dormir, técnicamente soy un indigente

El ex volante comentó el complejo momento que atraviesa en lo económico.

El ex volante central de Colo Colo, Universidad Católica, Palestino, Unión La Calera y Deportes La Serena Ángel Carreño habló de su compleja situación económica y de su acusación de hace unos días contra Jaime "Pajarito" Valdés.

"El fútbol es lindo. A veces veo un gol que hago y me siento bien, pero pasa. Me retiré con 40 palos en el bolsillo y uno cree que es harto. Pero no es nada. Lo perdí todo", dijo a Las Últimas Noticias.

"También tenía un departamento en Santiago y una casa en La Serena. Tuve una deuda de 300 millones y digamos que ahora voy a partir de cero. Sólo tengo las 100 lucas que me devolvió la operación a la renta", agregó el ahora comentarista deportivo de una radio de La Serena.

En esa línea contó que "vivo con mi vieja porque no tengo dónde dormir y estoy técnicamente como indigente en la escala social".

Sobre su acusación a Jaime Valdés, el que dice que no le dio la espalda cuando más lao necesitó, apuntó: "No le echo la culpa a nadie. Pensé que estaba preparado para el retiro, pero se revienta la burbuja del fútbol y uno pasa a ser un cabro recién salido de cuarto medio con 40 años".

"No sabía hacer una factura, para qué es una boleta o ni siquiera hacer una fila. En el club todo te lo hacen, hay mucha comodidad y muchas veces el jugador ni lee lo que firma. Quiero hacer un proyecto gratis para enseñar cómo es el post-fútbol", agregó Carreño por el fracaso en un negocio de bebidas en el que invirtió cerca de 300 millones de pesos.