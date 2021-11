Braulio Leal: Me quedo tranquilo y contento con la carrera que hice y el respeto que me gané

El futbolista nacional Braulio Leal, que este miércoles anunció el retiro del fùtbol profesional, hizo un repaso por su carrera en Al Aire Libre PM y se refirió a las razones de su determinación, a una semana de cumplir 40 años.

"Obviamente que hay emociones, sentimientos encontrados por el final. Voy a dejar de hacer algo que he hecho durante 22 años como profesional y que hago desde los 10 años, cuando entré al fútbol formativo de Colo Colo. Si me hubiesen dicho a los 15 o 16 años que que iba a lograr jugar hasta los 40 que cumplo en una semana, no me lo hubiese creído, no hubiese creído que iba a tener una carrera tan extensa", expresó.

"Me quedo muy tranquilo y contento con la carrera que hice y con el respeto que me gané de la gente, los clubes en los cuales jugué. Para mi eso es lo más importante. En Colo Colo, los hinchas siempre. Pasé la mitad de mi vida en el Estadio Monumental, me formaron como futbolista y las herramientas para poder desarrollarme en mi carrera, pero fundamentalmente me entregaron valores que están conmigo y van a estar conmigo hasta cuando me vaya al cajón. Así que el sentimiento con Colo Colo es de agradecimiento siempre", agregó.

Sobre sus logros más recordados, Leal aseguró que "el título en la quiebra, obviamente. Todos los títulos tienen algo especial pero el de la quiebra tiene algo muy significativo para los hinchas de Colo Colo, que normalmente te lo recuerdan con mucho cariño en el título con O'Higgins que es el primer título en la historia del club. Esos fueron los dos títulos más significativos en mi carrera, están ahí en mi memoria y obviamente en mi corazón siempre".

Finalmente, recordó su golazo con Magallanes desde mitad de cancha. "Fue un gol lindo, obviamente por la complejidad y creo que el mejor que recuerdo. También hubo alguno jugando por O'Higgins ante Colo Colo en el Monumental, un gol como de 30 metros no se me dio arriba en un ángulo. Hay un gol que me gusta mucho también que hice el 2003 en una semifinal contra U. de Conce, una pelota que Espina se le da a Zamorano y le pego desde el semicírculo del área con un Estadio Collao, el antiguo, lleno. Era una semifinal con lluvia y la verdad es que es uno de los goles que más recuerdo", cerró.