Carlos Reinoso: Por la forma de jugar, me identifico con Arturo Vidal

El ex jugador aseguró que en su época de futbolista tenía similitudes con el volante de FC Barcelona.

El ex jugador chileno Carlos Reinoso recordó su época de futbolista y aseguró que, por la forma de jugar, se identifica con el volante de FC Barcelona, Arturo Vidal.



En conversación con el CDF, el ídolo de Club América aseguró que "por el esfuerzo, por la lucha, por la personalidad me identifico con el chico que está en FC Barcelona, Arturo Vidal".

"Es un tipo que en cualquier parte del mundo juega igual, se entrega, lucha, pelea, juega, mete, con una personalidad bárbara. Me identifico con él por el carácter, por la forma de ver el fútbol, de sentirlo. Yo era un tipo que no sé si era bueno para la pelota, pero corría todo el partido", afirmó.

Reinoso a su vez se refirió a su participación en el Mundial de Alemania 1974 con la Roja. En dicho torneo cayeron por 1-0 ante Alemania Federal en el debut, en un duelo donde además fue expulsado Carlos Caszely.

Sobre esto, el "Maestro" dijo que "con todo el respeto que merecen los demás deportistas, para mí en esa época teníamos a los dos mejores centrales del mundo, que eran Alberto Quintano y Elías Figueroa. Teníamos una linda selección".

"Con esto del VAR, estos inventos nuevos del fútbol que a mí se me hacen una aberración, capaz que no hubieran expulsado a Carlos Caszely en el primer partido. Y en el gol me equivoco yo porque voy a buscar a (Franz) Beckenbauer, lo quería lastimar. Pero llego tarde, se la toca a (Paul) Breitner quien mete un zapatazo de 35 metros al ángulo. Y perdimos por ese golazo, el partido fue muy parejo", indicó.