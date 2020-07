Clarence Acuña: Cuando llegué a Newcastle nadie me saludó, jugué y fui figura

Clarence Acuña contó cómo fue su experiencia al llegar Newcastle, equipo de la Premier League, el año 2000. Allí le tocó sentir la frialdad de los europeos y debió jugar su primer partido sin que nadie lo haya saludado en el club.

"Cuando llegué, me llamaron para jugar contra West Ham de Javier Margas. Después de la charla del partido, aparezco yo en la nómina 'Acuna', porque allá no existe la ñ ¿Qué hago yo ahí?, dije", contó el ex futbolista a La Magia Azul en Redgol.

"Nadie me saludó ni nada, fui a jugar nomás. Me acuerdo que a Nolberto Solano le dijeron algo en inglés y me dijo a mí juega bien y dame la pelota a mí nomás, el desgraciado", agregó.

En su relato, Acuña agregó que "terminó el partido y salí el mejor de la cancha, en el gol nuestro yo robé la pelota y salió el gol del empate, igual que lo que hacía en la U. Después me fueron a entrevistar y ahí mis compañeros me saludaron y me dijeron buen partido".