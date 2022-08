“Clavito” Godoy se apenó por la condena de Luis Núñez: Me hizo ganar muchos partidos

El experimentado director técnico nacional Hernán Godoy lamentó la dura condena de 10 años que recibió el ex futbolista Luis Núñez, por el delito de homicidio, sentencia conocida en las últimas horas.

"La verdad es que lo lamento, no me gusta hablar mucho de Luis Núñez, Francisco Huaiquipán o Mauricio Cataldo. En el caso de 'Lucho' lo lamento porque me hizo ganar muchos partidos en Unión San Felipe", expresó "Clavito" en Deportes 13.

Núñez también tuvo pasos por Universidad Católica y Unión Española, pero su carrera y su vida se vieron afectados por detenciones y encarcelamientos.