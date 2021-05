"Coca" Mendoza sobre su cabellera: A los indios no les salen canas

El ídolo de Colo Colo Gabriel "Coca" Mendoza bromeó con su cabello durante una entrevista a Las Ultimas Noticias a propósito de su candidatura a alcalde de Graneros.

El ex jugador del "Cacique" dijo, a propósito del color "inmortal" de su reconocida cabellera, que "es que los indios son así con el pelo, a los indios no les salen canas", para luego entregar una divertida frase sobre Daniel Morón, su ex compañero y que lo fue a apoyar, "se parece a Rod Stewart".

Además de Morón, a Mendoza lo visitó Rubén Espinoza durante una actividad realizad en el marco de la campaña para alcanzar el sillón municipal.

"Estamos bien dentro de todo, aunque es solo la carcasa. Gracias a Dios mis compañeros me han dado todo su apoyo y eso es porque somos una familia, incluso me mandó un saludo mi 'padre', que es el gran Mirko Jozic, que no le gusta hacer estas cosas, pero que me está apoyando en esta postulación a alcalde de Graneros", dijo al matutino.