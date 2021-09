Con pocos amigos y sin dinero: El triste final del ex portero Nicolás Villamil

Un triste final tuvo el ex portero e ídolo de Deportes Concepción Nicoláas Villamil, que falleció el sábado pasado a los 56 años por diabetes, ya que terminó sus días sin dinero, con pocos amigos y sin la posibilidad de un nicho propio para ser sepultado.

En diálogo con La Tercera, el ex presidente del "León de Collao" Luis Morales dijo que le facilitó el mausoleo de su familia como "gesto de cristiandad" a la espera de un nicho definitivo.

Además, el otrora timonel del club "lila" aseguró que "en su mejor momento, cambiaba el auto cada cuatro meses. Y el siguiente siempre era un último modelo. La plata en algún momento se le iba a terminar. Y se le acabó".

Junto con esto, Morales añadió que la denuncia del programa En Su Propia Trampa de Canal 13, por estafa y no pago de pensión alimenticia "lo terminó de hundir. El Tío Emilio lo terminó de matar. Todo lo que se dijo en el programa era verdad, pero se ensañaron con Nicolás. Nunca se repuso de ese golpe. No estaba en sus cabales. Nunca más lo estuvo".

Por su parte, Carlos Echeverría, ex árbitro de fútbol y su último amigo, le regaló un departamento y en sus últimos tres años lo acogió en su casa: "Sus hijos lo abandonaron. Conversábamos de fútbol, de deporte, llegaba a mi oficina en la universidad. Hay un montón de anécdotas. Yo no tengo nada que decir de él. Siempre me decía que sus hermanos éramos Juan Carlos Almada, mi hermano y yo".

"Lo pillabas comiendo chocolate o tomando Coca Cola. 'No, si es sin azúcar; ya, jefe", me decía cuando lo retaba. Con el carisma que tenía, te daba vueltas las cosas", cerró sobre el ex deportista, que terminó sin una de sus piernas por la diabetes.