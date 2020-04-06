Coronavirus: El ex jugador de FC Barcelona Rüstü Recber fue dado de alta

El ex portero turco Rüstü Recber, internacional con su país y que jugó en FC Barcelona entre 2004 y 2006 fue dado de alta luego de pasar 11 días en un hospital siendo tratado por coronavirus.

La información la dio a conocer la esposa del ex portero, Isisl Recber, a través de su cuenta de Instagram.

"Tras un duro proceso de once días, mi marido ha recibido el alta", escribió.

El 28 de marzo pasado, Isil Recber comunicó el traslado de su marido a un centro asistencial tras dar positivo a una prueba por COVID-19 y el pasado jueves anunció que el deportista se encontraba "de forma estable".

El ex futbolista de 46 años jugó en la selección turca entre 1994 y 2012. Después de su paso en el cuadro "culé" fichó por el Fenerbahçe turco y finalmente por el Besiktas, donde terminó su carrera en 2012.