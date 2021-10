Daniela Bovallet acusó maltrato y amenzas de su hermano Jean Pierre: "Estoy pidiendo ayuda a gritos"

La hija del fallecido ex futbolista y comentarista Eduardo Bonvallet, Daniela Bonvallet, denunció en redes sociales a su hermano, Jean Pierre por "amenazas, acoso y maltrato".

La actual concejala de la comuna de Ñuñoa, escribió que tras la muerte de su parte ha "recibido amenazas, acoso, maltrato, amenazas de muerte y mucho más".

Daniela hizo públicas varias capturas de correos electrónicos y mensajes enviados por Jean Pierre en las que se nota el maltrato denunciado en Twitter.

"Todo esto está en fiscalia, todo esto y más... a pesar de las amenazas de muerte. No sé como compartirles mi angustia y mi dolor, no está mi padre que siempre me defendía, tengo un millón de correos más, son 6 años me amenazas constantes. Estoy pidiendo ayuda a gritos", escribió.

Asimismo, escribió: "tengo correos horrorosos que me llenan de vergüenza, me culpa de la muerte de mi padre dice que lo maté, que subí lo intoxique y apague las cámaras y tanto más".

"Pero basta de vergüenza, a los maltratadores hay que acusarlos. Lamentablemente él esta postulando a un cargo público de Diputado y la gente del distrito 8 no me va a leer, pero de verdad yo tengo miedo. No culpen a su partido su partido no sabia esto", cerró.

La cuenta de Twitter en la que se hizo la denuncia fue borrada pocos minutos después.