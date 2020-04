"Debemos luchar juntos": La emotiva carta que Fabio Cannavaro dedicó al pueblo italiano

Fabio Cannavaro, ex jugador italiano campeón del mundo, dedicó una emotiva carta en la que hace un llamado a los ciudadanos de su país para seguir luchando contra la pandemia mundial de coronavirus, que hasta el momento tiene un saldo de 12.000 fallecidos en Italia.

"Lo que le está sucediendo a nuestro país en este momento me está llenando de ansiedad y dolor. No puedo describir lo horrible que es ver a Italia sufrir así, ver tantas vidas perdidas cada día. Mi corazón está con todas las personas que han sido afectadas, y especialmente con aquellas que han perdido a alguien cercano", escribió el ex defensor en The Players Tribune.

"Lamentablemente, la realidad es que ninguno de nosotros es 'Superman'. Ninguno de nosotros es inmune a este virus. Y sin embargo, cuando estalló esta epidemia en China, sentí que los italianos pensábamos que íbamos a estar bien. Como si todos estuviéramos pensando: Bueno, al menos no me afectará", agregó.

Además, en su relato el ex futbolista de Real Madrid hizo una reflexión con el título del mundo obtenido en 2006.

"Afortunadamente hay momentos en los que sabemos sacar el orgullo y esto pasa en los momentos difíciles. Cuando es realmente importante. Lo vi ocurrir mil veces y pienso en cuando nuestra selección juega el Mundial. Cuando fui el capitán de la selección campeona del mundo en 2006 lo vi en los jugadores. El caso 'Calciopoli' (fraude deportivo) acababa de salir y el ambiente estaba tenso, muchos pensaban que nos distraería. Muchas veces me preguntan por qué Italia ganó ese Mundial. No fue suerte, ganamos porque éramos los más fuertes y porque creímos en nuestras opciones. Ahora Italia necesita ese espíritu de unidad. Debemos luchar juntos", prosiguió con el relato.

Cannavaro comentó que junto a otros campeones del mundo con Italia abrió un fondo de recaudación de dinero que será entregado a la Cruz Roja.