Diego Simeone se disculpó por una agresión cometida hace 25 años

El pasado 26 de enero se estrenó la miniserie "Simeone. Vivir partido a partido", del servicio de streaming Amazon Prime Video. En la producción, Diego Simeone revivió una agresión que realizó como futbolista en un duelo entre Atlethic de Bilbao y Atlético de Madrid.

El 8 de diciembre de 1996 pisó intencionalmente a Julen Guerrero, dejándole un agujero en su pierna."Fue una reacción innecesaria. Sí, siempre fui fuerte, siempre fui temperamental, pero eso es una agresión. Y obviamente está mal", dijo el "Cholo".

Además aprovechó las cámaras para buscar perdón de su rival en aquel encuentro. "Las veces que nos tocaba jugar con el Bilbao no le ha tocado estar, para tener al menos la posibilidad de pedir disculpas", agregó.

Guerrero se refirió a la acción con Cadena Ser. "La verdad que no esperaba esto en el documental. Para mí es una acción que tengo totalmente olvidada, ya pasaron muchísimos años. Yo nunca le he dado más importancia. No creo que haya que darle más vueltas", mencionó.

Simeone, tras aquella temporada 96/97 partió por dos años a Inter de Milán, donde coincidió con Iván Zamorano. Posteriormente, el actual entrenador del "Atleti" pasó a Lazio, volvió al club "colchonero", y se retiró como jugador en Racing Club de Argentina en 2006.