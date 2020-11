El calvario de lesiones de Van Basten: Estuve realmente discapacitado

El ex delantero holandés Marco van Basten, hoy de 56 años, pondrá a la venta este jueves su autobiografia en la hace un repaso a su vida, la cual lo llevó a triunfar con la selección de su país y con AC Milan, pero también a los problemas de lesiones que le impidieron hacer más extensa carrera.

"Fue realmente difícil porque pasé del más alto nivel en el fútbol al más bajo a nivel de felicidad personal. Hubo mucho dolor y problemas. Después de muchos problemas con las operaciones, cojeaba. No podía hacer nada sin dolor. Estaba realmente discapacitado y los médicos no pudieron ayudarme. Tenía un poco de miedo", contó.

"Me lesioné por primera vez en diciembre de 1986 y no mejoró. Johan Cruyff tuvo una discusión con el médico que dijo: 'Tiene un problema, pero no va a ser peor. Él puede jugar'. Tenía la sensación de que esto no era bueno. Tengo mucho dolor. Johan dijo: 'Escucha, hacemos un trato. No juegas todas las competiciones y puedes saltarte algunos entrenamientos. Pero tienes que jugar en Europa. Pase lo que pase, hay que jugar la final'. Ese fue el trato que hicimos", añadió en relación a la campaña de Ajax.

Eso sí, para Van Basten Cruyff sigue siendo un ídolo: "Fue un momento realmente especial. Yo tenía 15 años. Quería decirle: 'Recuérdame, porque en el futuro nos veremos'. Fue un sentimiento tan fuerte pero no tuve el coraje. Un año después, cuando jugaba en el Ajax Youth, nos vimos en el campo de entrenamiento. Creo que tuvo la sensación de que: 'Está bien, este es un jugador interesante con talento'. Jugué con él y contra él en el último período de su carrera. Lo tenía como amigo y era mi entrenador. Me encantaba entrenar con él", contó.