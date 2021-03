El dolor de la hija de Eduardo Bonvallet por foto de su padre: "Me duele el alma la miseria humana"

Daniela Bonvallet, hija del ex futbolista, entrenador y comentarista deportivo Eduardo Bonvallet, expresó en redes sociales su pesar por ver en redes sociales una fotografía de su padre fallecido que se viralizó este lunes.

"Acabo de ver una foto de mi papá muerto, jamás la había visto, me dolió el corazón verla, creí me desmayaba, me duele el alma la miseria humana ¿Cómo es posible sean capaces de subir una foto así? Quedé mal. Con una tristeza profunda. Maldad pura", expresó.

"El problema es que tengo hermanitos y hijos menores de edad. Que si tienen internet por la contingencia, tienen aplicaciones (no Twitter obviamente). Cómo pueden ser capaces de viralizar una foto así. Si querían herir lo lograron me desgarró el alma la imagen", agregó.

Esta lamentable situación se dio luego de la polémica generada por el ex tenista nacional Marcelo Ríos que cuestionó por su nuevo libro al periodista Juan Cristóbal Guarello y realzó la figura de Eduardo Bonvallet sobre quién aseguró que era el "único que decía la verdad pero a su manera".