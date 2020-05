El duro relato de Gatti tras recuperarse de COVID-19: "Un médico me dijo que estaba por morir"

El ex jugador argentino Hugo Orlando Gatti relató a la televisión española el drama que vivió tras contagiarse de coronavirus, enfermedad que lo tuvo internado y de la cual ya está recuperado.

El otrora guardameta de 75 años relató su experiencia en el programa "El Chiringuito de Jugones", del cual es panelista, de la señal hispana Mega.

El "Loco" contó que "me di cuenta de lo que estaba pasando cuando me lo dijeron. En el hospital me decían que me iba mañana cada día. Me dijeron que estuve cerca de morir. Le preguntaba tanto a la doctora que me dijo que estuve cerca de morir".

"Mi mujer fue todos los días a verme. Ella me dijo que me veía muy mal. Yo no quería que fuera. Ella me besaba y yo le decía que estaba local. Lo hacía con mascarillas", agregó.