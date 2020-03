Emilio Hernández: Sampaoli fue mi peor técnico, Bielsa me dijo que pude romperla en Europa

El ex delantero nacional Emilio Hernández contó que Marcelo Bielsa le dijo que pudo triunfar en el fútbol europeo, mientras que aseguró que Jorge Sampaoli fue el peor técnico que tuvo en su carrera.

"Fue el peor técnico que tuve (Sampaoli). Sé que muchos lo recuerdan por lo que consiguió, pero a mí no me quedó nada del pelao. Igual en esa época en la U me di cuenta que solamente quería pasarlo bien. Recuerdo que muchos se quedaban entrenando y yo me iba para la casa", reconoció a Las Ultimas Noticias.

Una opinión muy diferente tiene de Marcelo Bielsa, con el que compartió en la selección chilena, aunque antes se refirió a las razones por las que no llegó más lejos en el fútbol. "A lo mejor me conformaba con poco. Una vez Bielsa me hizo ver un partido que jugamos contra la Ucrania de Shevchenko. Perdimos 2-1. El gol lo hizo el Huaso Isla. Entonces el Loco me dijo 'mire el partido que jugó. Si quiere puede conseguir muchas cosas en el fútbol, pero todo depende de usted Emilio".

"Por eso digo que nunca quise perfecionarme. Apelaba a mis condiciones y me conformaba con eso. Bielsa siempre me dijo que yo pude romperla en Europa", agregó el futbolista formado en Universidad de Chile.

Sobre Claudio Borghi, apuntó que "el gordo es una gran persona. Me quiso llevar a Colo Colo muchas veces, pero igual estuvimos juntos en Argentinos Juniors donde fuimos campeones con el Loco Peric. Have poco me encontré con el Bichi y nos dimos un gran abrazo".