"En 1969 dejé las mujeres y la bebida...": Las mejores frases de George Best en el aniversario de su natalicio

Hoy 22 de mayo se celebra el natalició del fallecido jugador de Manchester United George Best, quien además de ser el jugador más representativo de Irlanda del Norte, gracias a su vida y a sus dichos se transformó en un ícono del fútbol de antaño.

Acá te dejamos sus mejores frases de fútbol y otras de fuera de las canchas

"Pelé dijo que pensaba que yo soy el mejor jugador de la historia. Siempre he pensado que era el mejor jugador, es la forma en que lo tienes que ver. Nunca he mirado a otro jugador y me he sentido inferior"

"Si hubiera nacido feo, ustedes no habrían oído hablar de Pelé"

"Tenía una casa cerca del mar, pero para ir a la playa había que pasar por delante de un bar. Nunca me bañé"

"Si el fútbol es un arte, entonces soy un artista"

"El amor trata de respeto mutuo, aparte de la atracción"

"Cada vez que entro en un sitio hay sesenta personas que quieren invitarme a beber, y yo no sé decir que no"

"Mi mayor meta es que mi padre pensara que fui el mejor, y lo piensa"

"David Beckham no puede rematar con la zurda. No puede rematar con la cabeza. No entra a robar balones y no marca muchos goles. Aparte de eso, está bien"

"Daría todo el champán que me he bebido en mi vida para jugar con Eric Cantona (otro ícono del United) en Old Trafford"

"Nunca salía por la mañana con la intención de emborracharme. Sólo sucedía"

"He dejado de beber, pero solo mientras estoy dormido"

"En 1969 dejé las mujeres y la bebida, pero fueron los peores veinte minutos de mi vida"