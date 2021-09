Esposa de Francisco Silva: El nunca pensó que se iba a retirar del fútbol a los 35 años

Luego del retiro de Francisco Silva del fútbol profesional, fue su esposa, Katalina Honorato, la que se refirió a la postura que tomó el ahora ex jugador, apuntando que el nunca pensó en tomar esta decisión a tan temprana edad.

En diálogo con Las Ultimas Noticias, la pareja del formado en Universidad Católica mencionó que: "Pancho' nunca pensó que se iba a retirar a los 35 años. Él pensaba que su carrera iba a durar mucho más, siempre quiso retirarse en la UC, me dijo eso cuando volvimos de Argentina, luego de estar en Independiente, pero no alcanzó a estar ni un mes y sufrió la lesión de tibia y peroné".

"Pancho estuvo muy motivado en recuperarse, pero se tuvo que operar tres veces. El siente que nunca se recuperó al cien por ciento. Siempre le dolía, algo fallaba. Se empezó a bajonear y sintió que ya no era el mismo", añadió.

Sobre la decisión tomada por el "Gato", Honorato detalló que: "En los últimos partidos, el no se sentía bien y justo le dieron unos días libres. Lo conversamos y me dijo 'Pucha Kata, no me siento bien para volver y me preguntó qué hacer, porque se apoya mucho en mí y en las decisiones".

"Le dije: más allá del tema económico, si está afectando tu salud mental, no queda nada más que hacer, retírate. Ahí fue cuando tomó la decisión y llamó a la UC", señala.

"Me da mucha pena porque siento que él no se lo merecía. La última vez jugó dos partidos y de verdad quedaba muy molido, y siempre fue super disciplinado en cuidarse. También me da pena el hecho que nuestro hijo nunca lo pudo ver en la cancha. Últimamente se podía ir a la cancha, pero los partidos eran tarde y en San Carlos hace mucho frío, a esa hora 'Panchito' ya está bañado y listo para dormir, entonces, nunca pudo ver al papá", sentencia Honorato al citado medio.