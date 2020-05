Ex campeón del Mundial de Clubes: Vendí la medalla y el dinero lo gasté en cocaína

El ex futbolista brasileño Flavio Donizete reveló qué hizo con la medalla que logró por el título del Mundial de Clubes 2005 que logró junto a Sao Paulo.

"No estaba convocado para jugar el Mundial de Clubes porque me iría a préstamo, pero en el último entrenamiento se lesionó un compañero y me inscribieron sobre la hora. Después fui a varios clubes y en 2009 se me terminó el contrato con Sao Paulo", dijo a Globo Esporte.

"Tenía dinero, un auto, le había arreglado la casa a mi madre y en 2010, por primera vez, probé la cocaína", continuó.

"Al principio la consumía con moderación, pero poco a poco empecé a perder todo. El dinero ahorrado lo gastaba en drogas", contó Donizete.

"Vendí una camiseta mía y la medalla de campeón del mundo por 7.000 reales. Cuando recibí el dinero, lo usé casi todo en cocaína", señaló el ex jugador.

"El primer gasto fueron 1.000 reales, me lo terminé en dos días y sufrí un ataque al corazón. Estuve 13 años enganchado a la cocaína, es una enfermedad lenta, progresiva, incurable y fatal. Casi me mata. Por suerte, me pude recuperar con el amor de mi familia y hoy trabajo con alegría", completó Donizete.