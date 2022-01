Ex esposa de George Best aseguró que el espíritu del ídolo de Man. United está en su mansión

Una tenebrosa teoría reflotó en las últimas horas Alex Best, ex esposa del astro inglés George Best, asegurando que el espíritu del ídolo de Manchester United se mantiene en la mansión que le perteneció al matrimonio.

En el programa "Mi Casa Está Embrujada" de Discovery, Alex y un panel de expertos de la señal analizan un video de la enorme casa, en el que se muestra el movimiento de un libro, sin la manipulación de una persona. Lo más llamativo es que la obra es la biografía de Best.

La ex modelo de 53 años dijo tras revisar las imágenes: "Estoy convencida de que los espíritus han venido a visitar mi casa de 200 años. Y ahora creo que George podría haber sido uno de ellos".

Además, recordó que estas situaciones paranormales vinieron inmediatamente tras el fallecimiento del jugador, de quien se divorció antes de su muerte.

"El día del funeral de George me hospedaba en un hotel de Belfast. Recuerdo que fue un comienzo temprano ese día y obviamente fue muy emotivo. Justo cuando salía por la puerta del hotel, la ducha se abrió al máximo, por sí misma", cerró.