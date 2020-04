Ex jugador de la UC contó cómo se conoció con su novia polaca por Tinder

El ex futbolista chileno Pablo González se encuentra viviendo en España desde septiembre del año pasado y, mientras pasa la cuarentena, se dio el tiempo de contar cómo conoció por la aplicación de citas Tinder a su actual novia Monika Jakubik.

En diálogo con Las Últimas Noticias, el retirado jugador de 33 años con paso por Universidad Católica comentó que se encontró con Jakubik con la plataforma de citas digital.

"Hicimos 'match' en Tinder, nos dimos el Instagram y empezamos a conversar. La invité a tomar algo un día y todo salió bien. Uno sabe cuando tiene onda al tiro con la otra persona, así que seguimos hablando y se vino a vivir a mi departamento un poco antes que empezara la cuarentena", detalló el "Mota".

Sobre cómo vive el aislamiento en pareja, mencionó que: "Hacemos rutinas de ejercicios, y antes de la cuarentena, salíamos a trotar a la playa".

"Llevo 25 días en cuarentena y ahora dijeron que se alarga hasta el 26 de abril. No estoy tan desesperado. En mi carrera me tocó vivir en Finlandia o Andorra, así que me acostumbré a estar encerrado", apuntó.

Debido a la pandemia mundial, González debió dejar varios proyectos personales que realiza en la ciudad española en pausa, como el de entrenar a un club sub 17 de la tercera división catalana.