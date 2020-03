Ex jugador peruano reveló que quiso pegarle a Sampaoli y Beccacece lo detuvo

El ex delantero peruano Jorge Ramírez descalificó un episodio de su paso por Coronel Bolognesi, donde fue dirigido por Jorge Sampaoli, quien daba sus primeros pasos como entrenador.

El popular "Loverita" reveló que cuando coincidieron en dicho club, anotó tres goles en un partido que ganaron 4-0 y que luego el casildense le dijo que había jugado muy mal, por lo que quiso agredirlo, algo que detuvo Sebastián Beccacece.

"Era mi técnico en Bolognesi. En un partido ganamos 4-0 y yo hice tres goles y di el pase para el cuarto. -Sampaoli- me citó a su departamento y me sacó un video de ese partido donde se veía todos los pases errados que di", contó al medio Trome.

"Le dije que por qué no ponía los goles que hice y me aclaró: 'Para mí has jugado muy mal'. Me fui encima a pegarle, pero Sebastián Beccacece, actual entrenador de Racing, que era su asistente, me agarró", completó el relato.