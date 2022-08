Ex pareja de Fernando Gago: Me cagó con media Argentina y media Europa

Mica Vásquez, la ex pareja del técnico de Racing, Fernando Gago, reveló las razones por las cuales se separó del ex futbolista de Boca Juniors.

"Estuve con Gago y me fui a vivir a Madrid por él. ¡Yo siempre fui muy pasional! Me caso, me divorcio, me voy a vivir a España. Tenía 19 años", dijo en la televisión argentina, cuando participó en el programa "Podemos Hablar" de Telefe.

"Fue una relación difícil. Es difícil estar con un futbolista. Por suerte en ese momento no había Instagram...", siguió para luego ser consultada por el motivo por el cual terminaron la relación.

"¡Porque me cagó con media Argentina y con media Europa!", expresó.

"¿Tienes tiempo -para hablar- sobre cuántas veces me engañó? Yo me enteré de algunas historias, pero anda a saber. Teníamos 19 años y ellos de repente tienen plata, poder...", continuó, para posteriormente añadir que "siempre intenté justificarlo y entender la cabeza de un chico de 20 años que de vivir en un barrio tranqui, humilde incluso, pasar a que te grite '¡Gago!' toda una cancha".

"Yo fui fiel hasta un momento en que medio estuvimos en un tiempo, no estábamos separados, y yo dije 'me tengo que vengar'. Fue más venganza que otra cosa y creo que me involucré con un pibe, nada más. Bueno, tal vez algo más", finalizó.